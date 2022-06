Menacé par un joueur suédois, Erling Haaland répond à sa manière: «Il a dit qu’il allait me casser la jambe, mais une minute plus tard je marquais»

Erling Haaland, futur attaquant de Manchester City, a une nouvelle fois impressionné ce dimanche, en inscrivant les deux buts de la victoire de la Norvège en Suède en Nations League (1-2). Mais l’attaquant de 21 ans s’est aussi illustré en conférence de presse d’après-match, où il a déclaré qu’un joueur suédois, Alexander Milosevic, l’avait menacé durant la rencontre.

« Il m’a d’abord dit que j’étais une p***, mais je peux vous dire sans risque que ce n’est pas le cas », a d’abord lancé Haaland, sourire aux lèvres, aux journalistes. « Après, il a aussi dit qu’il allait me casser la jambe. Mais une minute et demie plus tard, je marquais, donc c’était bien. »