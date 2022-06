14 fois Nadal, mais une question: vamos ou vamos plus?

Rafael Nadal, stop ou encore ? Après la conquête d’un incroyable 14e sacre à Paris, deux jours après avoir fêté ses 36 ans, c’est LA question que tout le monde se pose.

Depuis son énorme souffrance avouée au pied, ou plutôt réaffirmée (cela fait 18 ans que ça le mine), après sa défaite en huitième de finale à Rome, le monde du sport, et pas que, s’est placé « au chevet » de l’actuel plus grand tennisman de l’histoire sur terre battue (on ne va pas relancer, ici, le débat, sur « de l’histoire tout court », même si l’Espagnol en est désormais à 22 sacres en Grand Chelem, deux de plus que ses légendaires rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic).