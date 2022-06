Tests physiques, entraînement, match amical: le RFC Seraing dévoile le programme de sa reprise

Après avoir réussi à se maintenir in extremis en D1A, en prenant le dessus sur le RWDM, les joueurs de Seraing ont eu droit à un petit peu plus d’un mois de repos bien mérité. Et les Métallos vont désormais reprendre l’entraînement, avec des tests physiques prévus les 9 et 10 juin prochains, avant la première séance d’entraînement le 11 juin et un match amical à Verlaine, le 18 juin.