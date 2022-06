Du jazz à l’Atomium

L’Atomium s’ouvre au jazz, c’est une excellente nouvelle. Et débute ce samedi 11 par un Toots Tribe, dans la salle Ilya Prigogine, sphère latérale d’une hauteur sous plafond de huit mètres avec une vue imprenable sur Bruxelles. C’est le saxophoniste Thomas Champagne qui est le curateur de cet Atomium Jazz. Et il a décidé de commencer la série de concerts par un hommage de circonstance à Toots Thielemans, qui aurait eu 100 ans cette année. Avec Bruno Castellucci (la photo), le batteur qui l’a accompagné pendant plus de 40 ans, Stéphane Mercier au sax, Jeanfrançois Prins à la guitare et Christophe Devisscher à la basse. Un beau plateau ! Avant le concert, il y aura un « Ket Talk about Toots », une série d’anecdotes et de belles histoires racontées par les amis de Toots. Après les vacances, on reviendra jazzer à l’Atomium avec L’âme des poètes le 8 octobre, et on poursuivra ensuite chaque mois. Infos : atomium.be/atomiumjazz.

Toots Tribe, samedi 11, dès 19 h 15