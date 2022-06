Chris Froome satisfait de ses récents progrès: «C’est normal qu’il y ait des attentes mais les gens doivent réaliser d’où je viens»

« Cette saison, pour la première fois en trois ans, je suis complètement libre de tout malaise », explique-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. « Je n’ai aucune douleur, aucun problème, l’équilibre entre ma jambe gauche et ma jambe droite est bon. Depuis janvier, j’ai pu travailler correctement et évoluer dans la bonne direction. »

Et lorsqu’on lui demande s’il va s’aligner au Tour de France, voici sa réponse : « Je continue simplement à faire ce que je fais et j’espère le meilleur. Pour l’instant, c’est toujours un ‘peut-être’, oui. Où est-ce que je me situe par rapport aux favoris pour la victoire finale ? Je me rends compte que je ne suis pas encore au niveau de Pogacar et Cie. Mais ça fait du bien de sentir à nouveau la progression. Je vais juste prendre une étape à la fois et continuer à travailler dur. »