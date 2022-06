A Achêne, Chimsco croit fermement au modulaire

Sur le zoning industriel d’Achêne (Ciney), l’entreprise Chimsco prend de plus en plus son envol et mange son espace disponible. Elle a le vent en poupe, à l’image du contrat qu’elle va honorer l’an prochain, portant sur la livraison de 130 lodges en bois pour le projet Green River qu’un promoteur bruxellois va construire à Hotton. Comme elle l’a fait voici deux ans de bien belle manière à Waillimont (Herbeumont), mais pour un dossier moins conséquent. Ici, le projet pèse 15 millions d’euros alors que Chimsco a un chiffre d’affaires annuel de 10 millions ! C’est dire si cette PME forte de 65 personnes prépare ce chantier énorme depuis des mois, et va encore se doter d’un nouveau hall de production voisin d’un autre, pimpant neuf, de 4.000 m2, où la construction modulaire va prendre elle aussi son envol.