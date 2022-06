Etex prend le pari que le modulaire pèsera 30% du marché d’ici 2030

Active partout dans le monde, la société belge Etex est un « géant » dans le secteur des matériaux de construction, avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros et un portefeuille de 125 usines dans 45 pays. Notamment celle d’e-Loft, située à Ploufragan, en Bretagne, dans laquelle Etex a pris une participation majoritaire en janvier 2021. Intégrée dans la division New Ways, qui développe des solutions de construction durables, industrialisées et modulaires, cette usine de 22.000 m2 produit environ une maison modulaire par jour. Une production qui va sous peu être dédoublée non loin de la frontière belge, à Haulchin, près de Valenciennes. Etex veut en effet se rapprocher du marché belge, où elle n’est pas encore présente sur ce segment, voire hollandais, où la demande est énorme.