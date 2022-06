La construction modulaire en bois est de plus en plus prisée

On connaît bien les maisons à ossature bois dites 2D, mais les constructions modulaires 3D gagnent du galon. Gain de temps à la construction, moins énergivore et coût moins élevé sont ses atouts principaux.

Depuis quelques années, la construction en bois sous toutes ses formes a le vent en poupe, et notamment la construction dite « modulaire », qui va du simple bloc de quelques mètres carré à des ensembles d’appartements qui forment de véritables immeubles. De fait, de plus en plus d’entreprises de construction en bois se lancent dans ce type d’habitat.

Le principe : une conception et un assemblage par modules en usine, avant de rejoindre l’emplacement définitif où tout sera positionné définitivement – avec des nuances dans les finitions qui sont tantôt prévues dès le départ, tantôt effectuées sur place.