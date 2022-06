Trois Diables rouges parmi les 100 joueurs les plus chers du monde

Selon l’observatoire du football CIES, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne font partie des 100 joueurs les plus chers du monde. Un classement mené par l’insatiable Kylian Mbappé.

La génération dite « dorée » des Diables rouges est sur la pente descendante, mais certains joueurs émargent encore à l’élite mondiale. Kevin De Bruyne, de nouveau sacré en Premier League, et Thibaut Courtois, lauréat de la Ligue des champions, en sont les deux plus beaux exemples. C’est donc tout sauf une surprise de retrouver les deux anciens Genkois dans le Top 100 des joueurs les plus chers du monde, établi par le célèbre observatoire du football CIES et se basant sur plusieurs critères (contrat, âge, aptitudes, efficacité…).

Le milieu de terrain de Manchester City occupe, lui, la 76e position de ce classement particulier avec une valeur estimée à 57,3 millions d’euros. Loin dans la hiérarchie, mais qui résulte de son âge déjà avancé (il aura 31 ans à la fin du mois de juin). Il est d’ailleurs le plus ancien dans ce Top 100. À la 61e position, on retrouve Thibaut Courtois, le brillant portier du Real Madrid qui vaudrait actuellement 62,4 millions. Ce qui fait du Belge le quatrième gardien le mieux « coté » au monde, derrière… Gianluigi Donnarumma, Alisson et Ederson. Enfin, Romelu Lukaku vient clore le contingent noir-jaune-rouge. Malgré une saison des plus compliquées à Chelsea, l’attaquant pointe tout de même au 48e rang (68,8 millions d’euros). Pas de trace, donc, d’Eden Hazard, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Jérémy Doku ou Charles De Ketelaere.

Ronaldo et Messi absents

Grâce à sa récente revalorisation de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est de retour au sommet de ce Top 100. Le Français vaudrait 205,6 millions d’euros et devance Vinicius Junior (185,3), Erling Haaland (152,6), Pedri (135,1) et Jude Bellingham (133,7). Proche de leur fin de carrière, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne figurent plus dans ce classement.