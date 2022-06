Ivanisevic revient sur la défaite de Djokovic contre Nadal à Roland-Garros: «C’est comme s’il ne croyait pas assez qu’il pouvait gagner»

Et selon le Croate, Djokovic a été trop irrégulier que pour faire chuter Rafael Nadal sur son court préféré. « J’avais prévenu que le début de match pouvait être décisif, mais il est encore mal parti… Et après le tournant du second set, la manière dont il a joué le troisième est incompréhensible », poursuit-il. « C’est comme s’il manquait d’énergie et qu’il ne croyait pas assez qu’il pouvait gagner. On ne peut pas se le permettre contre Rafa, parce que Roland-Garros est son tournoi. S’il avait gagné le 4e set, qui sait. Mais avec des ‘si’… Peut-être que le résultat aurait été différent, mais je ne comprends toujours pas son body language et ce manque d’énergie. Novak a eu trop de hauts et de bas, alors que Rafa a été régulier et a mérité absolument de gagner ce match. »