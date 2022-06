Moto: des 24 Heures de Spa pleines de promesses

Les premières 24 Heures de Spa EWC, de retour à Francorchamps après 19 ans d’absence, ont été globalement réussies. Lancée à une allure de Grand Prix par les cinq équipages de pointe – quelle belle publicité pour un circuit qui aspire à retrouver un jour le MotoGP ! –, la course a été truffée d’incidents et de rebondissements, sans occasionner le drame tant redouté par toutes les parties prenantes sur un circuit certes aménagé en conséquence, mais qui reste à améliorer en certains points, ainsi qu’un énorme défi pour les hommes et les machines. Et si cette édition 2022, épargnée par la pluie jusqu’au dimanche matin, a ensuite été tronquée par une trop longue interruption puis une inutile polémique dans ses derniers instants, elle a aussi été marquée par la victoire incontestable de l’équipe belge BMW Motorrad de Werner Daemen.