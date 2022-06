Boue, évacuations… des dégâts importants en province de Liège (vidéos)

Les appels provenaient de toute la région : Burdinne, Braives, Lincent, Geer ou Hannut. « Plus de 200 maisons ont été touchées. De nombreuses voiries sont abîmées et remplies de boue », a signalé le bourgmestre de Hannut.

Les appels provenaient de toute la région : Burdinne, Braives, Lincent, Geer ou Hannut. « Plus de 200 maisons ont été touchées. De nombreuses voiries sont abîmées et remplies de boue. Nos ouvriers et nos pompiers sont sur le terrain mais le travail est titanesque. Nous avons dû évacuer plusieurs maisons. Il y a encore plus de 132 caves à pomper », a signalé le bourgmestre hannutois Manu Douette.

Les pompiers de la zone Hesbaye étaient toujours mobilisés lundi à la suite des fortes pluies s’étant abattues en province de Liège dimanche après-midi. Le travail a repris vers 07h30 de manière accrue. Il s’agit essentiellement de pompages et de nettoyages de voiries. Plusieurs centaines d’appels ont été reçues par les secours et une centaine d’interventions ont déjà été effectuées lundi matin.

De plus, les autorités ont dû procéder au transfert d’une partie des pensionnaires de la Résidence Loriers, également ciblée par les intempéries et se retrouvant sans électricité, sans sanitaire, ni chauffage. Parmi ceux-ci, 13 personnes ont pu rester sur place mais la situation pourrait encore évoluer. L’entièreté du territoire a été touchée (villages de Crehen, Avin, Grand-Hallet ainsi que Cras-Avernas, etc.) et, selon le maïeur, l’écoulement provenait plutôt du ruissellement de l’eau au départ des champs.

Lundi, les ouvriers mettaient la priorité sur le dégagement des voiries et sur le débouchage des avaloirs remplis de boue. D’autres décisions importantes devraient encore être prises. « Nous risquons de devoir fermer la route de Tirlemont à la suite d’un problème de stabilité de plusieurs bâtiments. Un rendez-vous est prévu vers 13h00 avec un expert afin d’en savoir plus », a ajouté Manu Douette. Un service de ramassage est prévu durant la semaine pour le mobilier abîmé et les déchets.

« Certains riverains de la commune, particulièrement à Meeffe et Acosse, viennent de vivre des inondations. Je tiens à remercier les ouvriers communaux, le personnel administratif rappelé, les indépendants et les bénévoles venus nous aider. Cette solidarité fait chaud au cœur mais est indispensable dans ces circonstances », a de son côté déclaré Thomas Courtois, bourgmestre de Wasseiges.

Les pompiers de Hesbaye ont reçu de l’aide de plusieurs autres zones, comme celles de Liège, NAGE (Namur – Andenne – Gembloux – Éghezée) et Hemeco (Hesbaye-Meuse-Condroz), ainsi que celle de la Protection civile.