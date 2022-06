Guerre en Ukraine: Kramatorsk et Sloviansk sous la menace des bombes russes

Ces deux grandes villes au cœur du Donbass ne sont plus à l’abri depuis que les troupes ennemies ont contraint au repli des combattants ukrainiens parfois sous-équipés.

Au quatrième étage de l’immeuble, les traces rouges sur les marches et le mur sont épaisses, larges, nombreuses. Elles s’étendent comme de longs coups de brosse sur un canevas grêlé d’impacts, peignant le cheminement du corps. Vivant ? Au gré des paliers, les traces deviennent des taches mêlées aux bris de verre. Il y en a moins sur les murs. Jusqu’au premier étage, il ou elle a dû se traîner dans la cage d’escalier. Puis, plus rien.

Quelques heures plus tôt, vers une heure et demie du matin, des soldats russes ont pointé leur artillerie sur ce quartier résidentiel de Sloviansk, ont estimé viser juste, et ont fait feu. Dans cette ville située à une trentaine de kilomètres du front qui se rapproche chaque jour, les bombardements n’avaient encore tué personne depuis le début de la guerre.