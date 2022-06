Les vingt ans de Baxter Dury

Déjà vingt ans ! Ce sont sept albums, dont le BED réalisé en 2018 avec Delilah Holliday et Étienne de Crécy, que le chanteur anglais a décidé de résumer dans ce premier Best Of. C’est surtout avec Happy Soup qu’on découvrait en 2011 la voix grave, le talent de mélodiste et surtout l’humour du fils d’Ian Dury (l’homme des Blockheads à qui on doit tout de même la fameuse maxime Sex, Drugs & Rock ’n’ roll).

Au fil des albums, on a pu apprécier la forte personnalité digne du paternel de Baxter, sa pop bourrée de références, ces arrangements luxuriants et sophistiqués, son incroyable aptitude à signer des mélodies fortes qui vous entrent immédiatement en tête. Il est impossible de ne pas aimer les chansons de Baxter Dury qui a veillé ici à offrir des inédits dont le premier D.O.A.