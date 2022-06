Les envoûtantes Angelines «Warpaint»

Heads Up, le troisième album des Angelines Emily Kokal, Theresa Wayman, Stella Mozgawa et Jenny Lee Lindberg a déjà six ans. Les filles se sont partagées entre vie de famille et projets solo avant de décider de se retrouver en pleine pandémie pour fignoler un quatrième album toujours aussi envoûtant. Les quatre musiciennes ont le chic pour préserver l’équilibre entre elles, pas une seule pour vouloir prendre le dessus. Warpaint est un véritable groupe où les voix se marient à merveille. Ce disque-ci n’est que douceur et amour, les mélodies culminant pour ne garder que la beauté d’un monde (qui nous malmène pourtant beaucoup).

Cela fait près de vingt ans maintenant que ces musiciennes s’accordent à livrer des chansons pop vaporeuses ici coproduites avec Sam Petts-Davies (Thom Yorke, Frank Ocean…). L’exploit d’un résultat fusionnel est d’autant plus remarquable que le confinement a forcé les membres du groupe à enregistrer leur partie chacunes chez elles. Le résultat est irradiant, solaire et apaisant. Un disque qui fait du bien !