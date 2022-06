France: ce que l’on sait de la mort de la passagère d’une voiture, tuée par balle par des policiers dénonçant un refus d’obtempérer

Un mort et un blessé grave. C’est le bilan d’un contrôle de police, samedi 4 juin, à Paris. Des policiers ont ouvert le feu sur un véhicule qui refusait d’obtempérer dans le 18e arrondissement, selon la police. Voici ce que l’on sait.

Alors qu’ils s’en approchent, la voiture « prend la fuite à très vive allure ». Un peu plus loin, alors que les policiers tentent à nouveau de le contrôler, le conducteur démarre et « fonce sur l’équipage de policiers à VTT », selon le récit de la police.

La mesure de garde à vue a été prise « en raison de la gravité des conséquences des tirs réalisés et afin de vérifier les conditions d’usages de leurs armes par les intéressés », selon le parquet.

Ils sont entendus pour « violences ayant entraîné une ITT (interruption totale de travail) de plus de 8 jours avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique » et désormais également pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l’autorité publique ».

Parallèlement, la garde à vue entamée dimanche dans les locaux de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) des trois policiers, deux hommes et une femme qui auraient tiré sur le véhicule, a été prolongée lundi, selon le parquet.

Les fonctionnaires « font alors usage de leurs armes » à plusieurs reprises et blessent gravement « le conducteur et le passager » à l’avant, transportés à l’hôpital, selon la source policière. Les deux passagers arrière, un homme et une femme, n’ont pas été blessés.