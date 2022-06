Quand les séries en prennent plein les oreilles

Grâce à la reprise dans la quatrième saison de « Stranger Things », le tube de Kate Bush est devenu un des titres les plus écoutés sur Spotify et iTunes. Au centre du jeu, la supervision musicale, dont l’importance n’échappe ni aux producteurs de séries et de films, ni aux labels musicaux.

Runing Up That Hill », le titre le plus écouté depuis 10 jours sur Spotify et iTunes après « As It Was » d’Harry Styles ; le revival des années 80 serait-il en marche, au grand galop ? Porté par l’immense succès de la série Stranger Things, dont la diffusion de la saison 4 a débuté le xx dernier, le titre de Kate Bush connaît une nouvelle jeunesse sur les plateformes de streaming, de façon éclatante. Après une semaine de disponibilité, la quatrième saison de la série des frères Buffer avait déjà engendré 286.790.000 heures de visionnage, meilleur démarrage historique pour une série sur Netflix, remettant au goût du jour le tube de la chanteuse britannique sorti à l’origine en 1985. Singulier pour un titre qui n’avait jusque là jamais connu la première position dans les charts, à l’époque de sa sortie.