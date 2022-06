Visite royale au Congo: la coopération belge est de retour en RDC

L’ex-colonie est le principal bénéficiaire de la coopération belge à l’international avec des montants variant entre 90 et 100 millions d’euros par an.

En valeur absolue, la Belgique est le quatrième donateur bilatéral, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Cette année, le montant total de l’aide publique au développement belge (APD) allant à la RDC tourne entre 90 et 100 millions d’euros. En 2020, on était à 94 millions, contre 91 millions en 2019 et 109 millions en 2018.

Cette coopération a été plusieurs fois bousculée depuis l’indépendance de l’ex-colonie en 1960. A la fin de l’ère Mobutu, l’ensemble des programmes avait même été arrêté. La coopération avait ensuite repris progressivement après la fin de la deuxième guerre du Congo (juillet 2003) et la transition politique qui a débouché sur les premières élections libres et transparentes en 2005-2006.