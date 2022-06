Et si Lewandowki se libérait de son contrat au Bayern? Le Polonais préparerait un sale coup inédit!

Entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich, le torchon brûle ! L’histoire d’amour tourne clairement au vinaigre suite aux volontés de départ de l’attaquant polonais, convoité par le FC Barcelone… Plus rien ne semble entendre les deux parties.

Et même si le joueur a clairement déclaré vouloir rejoindre le club catalan, c’est bien le Bayern qui a le contrôle de la situation puisqu’il reste un an de contrat au Polonais. Mais un incroyable rebondissement pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines ! Selon Mundo Deportivo, l’attaquant pense à briser de façon unilatérale le contrat qui le lie à l’écurie allemande. L’article 17 du règlement de la FIFA lui permettrait effectivement de le faire, notamment parce qu’il remplit les critères requis, à savoir évoluer dans un championnat étranger de celui de son pays, avoir plus de 28 ans et avoir passé au moins trois saisons au sein du club. Il devrait cependant payer une indemnité, qui serait sûrement prise en charge par le FC Barcelone. Un montant qui sera bien inférieur à la somme de 30 à 40 millions d’euros réclamée par le champion d’Allemagne.