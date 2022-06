Matt Simons le grand romantique

Le natif de Palo Alto, en Californie, est un artiste attachant publiant ici son quatrième album. Celui qui pourrait aisément être considéré comme le Ed Sheeran américain non pas en raison de son succès (tout relatif) mais plutôt d’un style musical finalement fort proche. Quand on lui demande d’ailleurs de décrire sa musique, la réponse qu’il aime donner, non sans humour, est « une crise d’identité », d’où le titre de ce nouveau disque. « L’album reflète le large éventail de styles que j’aime et qui m’influencent énormément », ajoute-t-il. L’humilité de ce petit-fils de deux chanteurs d’opéra est tout à son honneur. Il a d’ailleurs été le premier surpris de voir sa carrière européenne décoller d’abord en Hollande (où il a duettisé avec Marco Borsato).

Son truc à lui, c’est de raconter de belles histoires romantiques sur un ton pop qui recherche avant tout la simplicité. Il n’hésite pas non plus à jouer la carte du crooner, chassant sur les terres d’un James Blunt tandis que c’est The Boxer de Simon & Garfunkel qu’il reprend avec Chris Ayer, pour clôturer ce disque. Oui, finalement, Matt Simons (qui a ouvert pour 2Cellos au Palais 12 récemment), c’est un peu aussi un enfant de Paul Simon…