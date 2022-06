Flume, avec Damon Albarn

Trois albums en dix ans, on peut dire que le DJ australien Harley Streten, plus connu sous le nom de Flume, aime prendre son temps avec une belle régularité. Même s’il doit sa notoriété chez nous à de nombreux jeux vidéo utilisant sa musique ainsi que son remix de You and Me de Disclosure qui a servi une pub Lacoste, la musique électronique de Flume a tout pour plaire (malgré l’utilisation parfois abusive de l’autotune). Les voix (de Laurel, Emma Louise, Virgen Maria, Caroline Polachek, Kucka et même Damon Albarn sur la plage titulaire terminant le disque) sont tout autant l’ossature de titres catchy forcément dansant, à l’exception de ce dernier morceau planant.

« Palaces » (Transgressive-PIAS).