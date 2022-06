Elections législatives 2022: pourquoi le nouveau Parlement français ne reflétera toujours pas le pays

Dimanche prochain, les Français retourneront aux urnes. Sept semaines après le deuxième tour de la présidentielle, ils décideront (ou non) de donner une majorité, absolue ou relative, au président réélu Emmanuel Macron. Combien de sièges Ensemble, la coalition du parti Renaissance (ex-LREM) et de ses alliés, décrochera-t-il sur les 577 fauteuils à pourvoir dans l’hémicycle ? Jean-Luc Mélenchon, artisan de l’alliance des gauches et des écologistes (Nupes), réussira-t-il son pari de décrocher une majorité ? Le Rassemblement national n’aura-t-il vraiment que quelques dizaines de députés ? Et comment la droite résistera-t-elle ? A quelques jours de l’échéance, les sondeurs se font bien modestes sur les scénarios à attendre. « Les législatives, ce sont par définition des centaines d’élections différentes », rappellent-ils. Mais une chose est sûre : une nouvelle fois, la future Assemblée risque de ne pas épouser les véritables équilibres du pays.