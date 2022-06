Jon Balke Siwan lance «Hafla»

Le pianiste de jazz norvégien est attiré par d’autres cultures et l’expérimentation. Déjà en 2002, il crée Batagraf, un groupe de percussions, qui sort Statements en 2004, avec des passages récités en wolof. En 2007, il fonde Siwan, un ensemble de musiciens qui célèbre la diversité culturelle et se penche sur l’histoire d’Al-Andalous pour y puiser mélodies et images. C’est ce que Siwan fait encore avec ce troisième album, Hafla. Balke & Co relient la poésie arabo-andalouse du XIe siècle à la musique d’aujourd’hui, avec des musiciens et des instruments du monde entier : tombak, kemençe, électronique, violon et un orchestre à cordes baroque. Plus les voix de Mona Boutchebak et de Per Buhre. C’est très beau, cette fusion, c’est touchant, délicat et si l’on se plonge dans le livret, on peut aussi apprécier la poésie des textes, tous traduits en anglais.

ECM