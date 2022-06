Myriam Delmée (Setca): «Et si la Belgique était trop petite pour l’e-commerce?»

Le commerce est en péril à cause de l’inflation et parce qu’il est bloqué socialement dans son élan vers le digital. Ce discours porté par la fédération sectorielle Comeos et par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) est bien loin de celui des syndicats, dont le Secta et sa présidente, Myriam Delmée. Elle est même très remontée.

Comeos n’exclut pas des coupes dans les frais de personnel en raison de l’inflation qui gonfle ses coûts salariaux et énergétiques…