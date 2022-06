Espen Berg Trio à marée basse

Le pianiste norvégien avait fait forte impression avec son trio au JazzAhead de 2019 à Brême, qui est un peu la Foire de Francfort côté jazz. Le troisième album du trio, Free to play, a été classé par Downbeat parmi les dix meilleures sorties de 2019. Voilà donc le quatrième album d’un groupe déjà célèbre, et ce Fjaere (marée basse) ne déçoit pas. Espen Berg a composé sept des onze pistes. Et « Vintermørke », qui inaugure l’album, en est en quelque sorte le porte-drapeau : il est l’exemple de tout ce qui va suivre, entre longues plages nostalgiques et trouées de soleil joyeux. Ce morceau décrit un sombre paysage d’hiver nordique, dans lequel surgit soudain la chaleur de la trompette de Mathias Eick. Le trio (Espen Berg, Bardur Reinert Poulsen et Simon Olderskog Albertsen) l’a en effet invité sur l’un ou l’autre morceau, comme la saxophoniste Hanna Paulsberg et la chanteuse Silje Nergaard. Tous des Norvégiens, sauf Poulsen qui vient des îles Féroé. Et des bons.

Odin Records