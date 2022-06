Melody Gardot et Philippe Powell «Entre eux deux»

A 37 ans, la chanteuse américaine n’a jamais eu une plus belle voix, douce avec un léger voile, sensuelle, charnelle, chaleureuse. Elle est remarquablement mise en valeur dans cet album, puisqu’il n’y a que sa voix à elle et le piano, et parfois la voix aussi, de Philippe Powell, le fils du célèbre guitariste brésilien Baden Powell. Et c’est magnifique. Melody Gardot nous touche en plein cœur avec ces musiques minimalistes sans aucun ornement, rien que le piano et la voix. Neuf chansons. Et l’on a l’impression qu’il s’agit de standards tant elles nous entrent facilement dans la tête, tant on a immédiatement envie de les fredonner. Mais non, il n’y a qu’une reprise, celle de Francis Lai « Plus fort que nous », du film Un homme et une femme. Mais les compositions et les paroles de Melody et de Philippe sont tellement belles qu’elles nous semblent là de toute éternité. Et sa voix est tellement mise à nu qu’elle nous émeut particulièrement. Des chansons en anglais, en français et même en brésilien, enregistrées à Paris. « Ce disque est une danse entre deux personnes qui aiment et apprécient les mêmes choses : une poésie profonde et des mélodies solides », explique Melody Gardot. « C’est un aperçu du monde de deux artistes qui se creusent vraiment l’un l’autre. » Et nous creusons avec eux, ravis, extasiés.

Decca