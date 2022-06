La question éco: un «seuil de richesse», mais pour quoi faire?

Une petite bombe », estimaient jeudi dernier nos confrères de Libération, commentant le deuxième Rapport sur les riches en France de l’Observatoire des inégalités. L’organisme y définit un « seuil de richesse », qu’il fixe à deux fois le revenu médian – soit, pour une famille avec deux jeunes enfants, 7.700 euros par mois (1). Selon ce critère, 7 % des Français compteraient parmi les plus aisés.

Le sujet est sensible. Autant personne ne s’étonne que l’on puisse déterminer un seuil de pauvreté, autant l’idée de désigner les « nantis » fait débat. On l’a constaté en Belgique à l’automne dernier, après que le président du MR ait affirmé, sur les ondes de la VRT, qu’une famille qui gagne entre 3.000 et 6.000 euros n’est pas nécessairement riche.