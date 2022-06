Critérium du Dauphiné: van Aert perd le maillot jaune au détriment de Vuillermoz, qui gagne la deuxième étape (vidéos)

Alexis Vuillermoz a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) au bout des 169,8 km de course entre Saint-Péray et Brives-Charensac lundi. Le Français, qui a réglé au sprint un groupe de cinq coureurs, a dépossédé Wout van Aert (Jumbo-Visma), vainqueur de la première étape dimanche, du maillot jaune.

Après un début d’étape rythmé et animé, un groupe de six coureurs parvenait à s’isoler en tête avec Xandres Vervloesem (Lotto Soudal), les Français Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) et Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), l’Américain Kevin Vermaercke (DSM) et le Norvégien Anders Skaarseth (Uno-X).