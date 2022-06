Chez EyeD Pharma germent les implants oculaires de demain

Le parc scientifique du Sart Tilman compte depuis quelques jours deux occupants de plus : l’entreprise EyeD Pharma et sa « petite sœur », UniD Manufacturing. Les équipes ont investi le bâtiment de plus de 4.000 mètres carrés mercredi dernier. Et deux jours plus tard, ce dernier était inauguré officiellement. Avec, pour les responsables d’EyeD Pharma, une satisfaction particulière, celle d’avoir rassemblé en un seul espace les activités de recherche et de production quand celles-ci étaient jusqu’ici étalées sur deux sites en région liégeoise.