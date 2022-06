Orages et sécheresse: le risque des extrêmes

C’est « un mur de pluie », selon les mots du bourgmestre de Hannut, Manu Douette, qui s’est abattu ce dimanche après-midi en à peine vingt minutes, touchant très fortement une dizaine de villages sur les dix-sept que compte l’entité située en province de Liège. « C’est venu comme une vague, on n’a pas eu le temps de réagir », confirment des habitants au micro de RTL. Des torrents d’eau qui ont atteint plus d’un mètre par endroits… Au total, 200 habitations ont été touchées, à Hannut et dans les villages avoisinants (Crehen, Avin, Grand-Hallet, Cras-Avernas…). Le plan d’urgence a été activé par la commune.

Les fortes précipitations ont également entraîné des inondations dans la province de Namur, en particulier à Andenne, où les pompiers ont été appelés dimanche pour une trentaine d’interventions, essentiellement pour des pompages dans des habitations et des voiries bloquées.