Sibelius par Klaus Mäkelä

La nomination de ce très jeune chef (il a aujourd’hui 26 ans) à la tête de l’Orchestre de Paris a créé une sacrée surprise. Les amateurs savaient déjà qu’il officiait depuis 2018 au Philharmonique d’Oslo (qui propulsa autrefois Mariss Jansons). Le voici donc à la tête de cet orchestre dans une intégrale des 7 symphonies de Sibelius. Des interprétations très pensées et retenues, pleines de sève dans les premières symphonies, introspective dans la 4e, plus distantes dans les dernières symphonies ou dans le formidable Tapiola. Une volonté évidente de ne point trop en faire (à l’encontre de son passionnant compatriote Santtu-Matias Rouvali chez Alpha) et de privilégier le développement organique de ces œuvres.

Decca, un coffret de 4 CD