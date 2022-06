Athlétisme: Julien Watrin survole les haies à Hengelo

Le Gaumais a remporté le 400 m haies des FBK Games d’Hengelo avec un nouveau record personnel et une qualification européenne à la clé. Une confirmation de son bel hiver.

Dans des conditions loin d’être idéales, avec de la pluie et du vent qui ont gâché la fête (mais pas empêché l’incroyable Armand Duplantis de franchir 6,01 m à la perche, la meilleure performance mondiale de l’année !), Julien Watrin n’a pas loupé son déplacement à Hengelo, où il avait été admis en dernière minute après avoir été longtemps sur liste d’attente. Le sociétaire de Dampicourt a, en effet, remporté le 400 m haies des FBK Games en 49.47, un nouveau record personnel, et assuré sa qualification dans cette épreuve pour l’Euro de Munich, pour lequel il avait déjà réussi le minimum sur 400 m plat – « mais qu’il ne courra pas car sa priorité, désormais, ce sont les haies… et bien sûr le relais 4 x 400 m », indique son entraîneur François Gourmet.