La jungle: «Ephemeral feast»

« Un teint plus pessimiste et anxiogène », avaient-ils prévenu à propos de ces dix nouveaux titres succédant à l’album Fall off the apex sorti en mai 2021. Certes, il y a beaucoup de rose, dans cette illustration encore une fois signée par l’artiste américain Gideon Chase. Une « pebble lady » figurant une petite déesse de la terre, mignon mais fragile assemblage de galets… Certes aussi, le lien avec cette veine dansante, tribale, organique qu’ils creusent depuis leurs débuts n’est pas coupé, et se retrouve ici dans cette compo bien sauvage qu’est « Couleur calcium ». Mais ils osent cette fois résolument les voix, tellement d’ailleurs que certains titres comme le très réussi et lancinant « Hallow love ? » sont carrément des chansons. Et puis, oui, c’est bien le noir qui est couleur, sur cet album. Ici et là, au creux des boucles de guitare et de batterie, quelques accents rappellent la froideur des années 80 et même l’ebm (« Rivari », « Another look to the woman in the gloom », « The lake » sur un ton plus menaçant), tandis que le chœur, les cordes et cette petite réverbe donnent à « VVCCLD » des échos de lent western crépusculaire.

Un label australien (Stock Records, de Perth) travaille désormais aussi avec le duo, qui se facilite ainsi l’ouverture à d’autres territoires et devrait donc un de ces jours pouvoir aller saluer les kangourous. Comme le dit Rémy : « Si c’est pour sortir ton disque de l’autre côté de la planète et puis ne pas aller jusque-là pour jouer en concert, ce n’est pas ouf. Autant le faire. Si on peut encore prendre l’avion en 2023… »