La Jungle passe à table

Début mars, Rémy « Roxie » Venant et Mathieu « Jim » Flasse ont repris la route pour un « Tour de Feuw » d’une soixantaine de dates, entre Belgique, France, Suisse, Pays-Bas, Grand-Duché et même Nouvelle-Calédonie en octobre. Leur nouvel album, lui, s’intitule Ephemeral feast . C’est déjà leur cinquième, et ce titre sonne comme chargé de sens. Concocté pendant la pandémie au Rockerill à Charleroi, puis enregistré au printemps 2021 du côté de Honfleur, il se veut un instantané d’une certaine époque. « Le festin éphémère » : c’est leur constat posé en ce bas monde…

Quel était votre état d’esprit quand vous avez mis ce nouvel album en boîte ?