Critérium du Dauphiné: Van Aert, qui perd le jaune, regrette de ne pas avoir pu faire le sprint pour la victoire, «l’échappée a joué intelligemment»

Wout Van Aert a perdu son maillot jaune de leader du Critérium du Dauphiné, lundi, au terme de la deuxième étape, remportée par Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). «L’échappée a joué intelligemment, chapeau à eux», a reconnu le coureur de Jumbo-Visma.

Le peloton n’a pas réussi à revenir sur un groupe de cinq échappés. Van Aert a pris la sixième place, à 5 secondes de Vuillermoz. «L’allure a été très rapide dans la très longue ascension et nous avons récupéré deux minutes sur l’échappée, alors nous étions confiants sur les chances de les reprendre, mais je pense que tout le monde a été surpris par la vitesse qu’ils ont réussi à conserver dans le final», a analysé le champion de Belgique au micro de l’organisation. «Il y a eu deux petites côtes dans les 15 derniers kilomètres et tout le reste c’était de la descente. Alors on ne reprend pas beaucoup de temps sur un terrain comme celui-là. L’échappée a joué intelligemment, chapeau à eux.»