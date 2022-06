Inondations: une soixantaine de missions toujours en attente pour la zone de secours Hesbaye

Les dégâts causés par les intempéries de dimanche après-midi provoquent toujours du remous en Hesbaye. Lundi en début de soirée, les pompiers devaient encore réaliser une soixantaine de missions dans plusieurs communes de la région.

A Hannut, plus de 200 maisons ont été touchées et de nombreuses voiries abimées par les coulées de boue. Les ouvriers et les pompiers se trouvaient durant toute la journée sur le terrain pour un travail titanesque et la rue de Tirlemont a dû être fermée à la circulation dès 16h00 en raison d’un risque d’instabilité de trois habitations. « Les occupants ont pu être relogés et un travail de stabilisation provisoire a eu lieu. Des poutrelles ainsi que des étançons ont été placés pour éviter que les bâtiments s’enfoncent, mais nous aurons une réflexion mardi afin de confortabiliser les lieux. Il s’agit en réalité de la maison située au numéro 45 qui entraîne avec elle les deux immeubles mitoyens », précise Manu Douette. La rue reste pour l’instant inaccessible et ce pour une durée indéterminée.