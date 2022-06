Une semaine décisive pour le Standard: trois postes à pourvoir à Sclessin

La rentrée des classes approchant à grands pas puisqu’elle est programmée le lundi 13 juin avec au menu les tests physiques et médicaux étalés sur deux journées avant le premier entraînement prévu mercredi, plusieurs dossiers devraient être entérinés cette semaine à Sclessin. Avec, d’abord, l’engagement d’un entraîneur principal et d’un adjoint (le poste de T3 et dévolu à Geoffrey Valenne, qui dirigeait la saison dernière les Espoirs rouches), l’ambition de 777 Partners, qui a suivi plusieurs pistes, étant de tenir compte de l’échéance du début de la campagne de préparation estivale pour trancher dans le vif et prendre une décision, pour enfin avancer. Un troisième poste devrait trouver preneur, celui de directeur général ou de CEO.