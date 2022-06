Faut-il s’inquiéter pour les Diables rouges? Les Belges ont moins de six mois pour éviter un fiasco au Qatar

Si elle peut être vue comme un simple accident de parcours dans une compétition en quête d’identité, la défaite subie vendredi contre les Pays-Bas doit pourtant servir d’électrochoc aux Diables rouges de Roberto Martinez. Car les problèmes identifiés face aux Oranje sont finalement récurrents et le sélectionneur national ne peut aujourd’hui plus se cacher derrière une collection de résultats probants.

Les trois jours de répit pentecôtistes censés offrir à la réflexion le temps dont il ne bénéficie généralement pas n’auront pas suffi à adoucir la rancœur. La réception des Pays-Bas au Heysel vendredi restera peut-être comme un « turning-point » dans l’histoire de l’équipe nationale. Comme il y a dix ans, finalement. Cette fois-ci, ce sont malheureusement les Diables rouges qui, en encaissant quatre buts au stade Roi Baudouin, ont dégringolé, emportant dans leur chute de lourdes critiques et une remise en question forcée. Doit-on pour autant, comme entendu aux abords du stade national vendredi, condamner cette équipe, son entraîneur et déjà tirer un trait sur le rêve d’un sacre mondial ? Annoncer un échec des Diables rouges au Qatar n’est en tout cas pas une prédiction courageuse, bien moins que de tenter d’identifier les vrais problèmes et d’essayer de profiter des six mois à venir pour leur apporter des solutions.