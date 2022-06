Marier affaires et droits humains, une belgian touch aux USA

Il aurait été difficile de trouver un lieu plus symbolique. » Le ministre David Clarinval (remplaçant Sophie Wilmès auprès de la princesse Astrid en mission économique aux Etats-Unis cette semaine) n’aurait pu mieux dire, lundi à Atlanta. Puisque c’est au Centre national pour les droits civiques et humains que la délégation princière avait choisi d’organiser son « événement sur les droits humains ». Un lieu hautement symbolique en effet, dans la ville natale de Martin Luther king, qui expose d’ailleurs une collection de ses effets personnels et raconte l’histoire du mouvement des droits civiques et de la ségrégation.