L’édito d’Yves Simon: Nadal gagne, même sur une jambe

L’émotion et l’admiration sont encore plus fortes maintenant qu’on sait ce qu’a dû endurer Rafael Nadal durant la quinzaine parisienne avec cette terrible douleur au pied gauche. Oublions un instant la suite, et savourons le moment unique.

On pensait que le chiffre 13 lui porterait malheur, on souhaite désormais que le 14 soit un porte-bonheur pour son nouveau traitement au niveau du pied gauche. Une sorte d’intervention, à bout de nerfs, dite de la dernière chance pour la suite de la carrière de Rafael Nadal, 36 ans.

Et quelle carrière !

Le 8 septembre 2002, Pete Sampras avait créé la surprise en remportant à l’US Open, son 14e titre du Grand Chelem. Un exploit dont on ne le croyait plus capable (il n’avait pourtant « que » 31 ans, mais n’était plus que 17e mondial), mais surtout un record de 14 sacres à ce niveau qu’on imaginait, à l’époque, insurmontable. 20 ans après, Rafael Nadal a, non seulement égalé « Pistol Pete », rien qu’à Roland-Garros, mais il l’a aussi largué avec huit couronnes en plus au total !