Charleroi: le Sporting et Christophe Dessy vont se séparer

Les routes de l’école des jeunes du Sporting de Charleroi et de Christophe Dessy vont se séparer d’un commun accord. Après un peu plus d’un an en tant que directeur sportif de la formation, l’ancien coordinateur des jeunes du Standard et de Mons va en effet quitter les bords de Sambre. Alors qu’on lui reconnaît d’indéniables qualités footballistiques, il a eu plus de difficultés à s’imposer sur le plan humain et ses rapports avec le directeur de l’école des jeunes Alain Decuyper, notamment, n’ont pas été simples.

Forte personnalité, son départ prématuré confirme les difficultés de Christophe Dessy à s’installer dans la durée alors que le Sporting espérait que ce soit le cas après des expériences diverses et variées. Le club carolo devra donc tenter de le remplacer au mieux dans les semaines à venir alors que de plus en plus de jeunes issus de la formation carolo ont pointé le bout de leur nez en équipe première sous les ordres d’Edward Still.