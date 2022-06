Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Roberto Martinez, la faillite d’un système»

Cela faisait 28 ans que la Belgique n’avait plus perdu un match officiel à domicile sur le score de 1-4 et c’était contre l’Espagne. À l’époque, Franky Van der Elst jouait encore au football. Il se souvient très certainement de cette rencontre : huées et coups de sifflets ont dû résonner très longtemps dans sa tête. Vendredi soir, le public a plutôt été conciliant envers ses Diables. Des coups de sifflets ont fusé à la fin du match… mais ils se sont vite éteints. Les supporters ont senti l’impuissance et la fébrilité de l’équipe nationale. Un manque d’envie, aussi. Il n’y a quasiment aucun Diable à sauver de ce naufrage… à commencer par leur entraîneur. Ce n’est évidemment pas la faute de Roberto Martinez si sa défense ressemblait à s’y méprendre à celle des Taxis Verts (copyright feu Raymond Goethals), mais le sélectionneur fédéral porte une très grande responsabilité dans cette déconvenue. Roberto Martinez avait convaincu les pontes de la Fédération par sa flexibilité tactique. C’est du moins comme cela qu’on nous l’avait vendu. Aujourd’hui, la Belgique ne surprend plus.