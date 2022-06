Hockey: Vanasch toujours au sommet de son art

Le gardien bruxellois a remporté un septième trophée national qui couronne une saison délicate et des épreuves au niveau extra-sportif. De quoi savourer encore un peu plus ce second titre consécutif remporté sous le maillot du Rot-Weiss Cologne.

Cela devient une bonne habitude pour le gardien des Red Lions. A la fin de chaque saison, le triple meilleur gardien du monde (2017, 2018 et 2019) étoffe son palmarès, déjà impressionnant, d’un nouveau titre ou d’une récompense individuelle. Et ce dimanche n’a pas dérogé à la tradition puisque le dernier rempart du Rot-Weiss Cologne a ajouté, à ses faits d’armes, un titre de champion d’Allemagne après sa victoire, en finale, face à Hambourg. Un septième trophée de champion national après les trois sacres remportés avec le Waterloo Ducks, les deux conquis avec Oranje-Zwart, aux Pays-Bas, et celui décroché, la saison dernière, face à Mülheim « Ce titre est largement mérité. Même si nous avons dû patienter jusqu’en fin de rencontre pour inscrire l’unique but de la partie. Mais ces matchs en une seule manche, demi et finale, sont stressants car on peut tout perdre en une après-midi. Il ne faut donc pas se louper et ces duels se jouent sur des détails, un peu comme en équipe nationale. »