Du changement en tennis: les tournois ATP et WTA d’Auckland feront leur grand retour au calendrier en 2023

Après deux éditions annulées à cause du coronavirus, les tournois ATP et WTA d’Auckland fera son retour au calendrier en 2023, ont annoncé les organisateurs mardi. Le tournoi néo-zélandais est prévu du 2 au 14 janvier.

En 2023, le tournoi servira de préparation à l’Open d’Australie qui débutera le 16 janvier. Pour son retour au calendrier, le rendez-vous néo-zélandais pourra compter sur la présence d’un nouveau directeur du tournoi avec le Français Nicolas Lamperin, ancien agent de Stan Wawrinka, Marion Bartoli, Richard Gasquet ou encore Gaël Monfils.

En 2020, le Français Ugo Humbert s’était imposé chez les messieurs et l’Américaine Serena Williams chez les dames. En 2021 et 2022, les deux tournois n’ont pas eu lieu à cause des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus.