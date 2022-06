Waasland-Beveren redevient le … SK Beveren

A partir de la saison 2022-2023, Waasland-Beveren change de nom et redevient le … SK Beveren et jouera avec le logo historique du club deux fois champion de Belgique en 1979 et 1984.

"Lorsque nous avons repris le club, nous avons annoncé que nous voulions stabiliser le club, le professionnaliser et poser les bases d'un avenir durable. L'ancrage local, l'individualité et le respect des valeurs et des traditions ne sont pas pour nous des slogans creux. Avec cette nouvelle étape, nous ne voulons pas seulement que le club renoue avec son glorieux passé sportif, mais nous voulons aussi nous concentrer sur la connexion et l'union, plutôt que sur la division", a déclaré Antoine Gobin, le CEO de l’actuel Waasland-Beveren.