Le monde des fléchettes en deuil: Shaun Greatbatch est décédé à l’âge de 52 ans

C’est une triste nouvelle qui secoue le monde des fléchettes. Shaun Greatbatch, ancien joueur anglais de 52 ans, s’est éteint ce dimanche 5 juin. Ce sont ses proches qui l’ont annoncé sur les réseaux sociaux. « Il s’est battu tellement dur et si longtemps, nous serons toujours fiers de lui et de ce qu’il a accompli. Il était le meilleur père, mari et grand-père que vous pouviez espérer. Repose en paix, grand homme », peut-on lire sur son propre compte Twitter.

Retraité depuis 2009, Shaun Greatbatch était et restera à jamais une légende du monde des fléchettes. L’Anglais était notamment connu pour avoir réalisé le tout premier 9-darts (qui consiste à terminer un 501 avec le moins de flèches possible, à savoir 9) en direct à la télévision. C’était en 2002, à l’occasion de la finale de l’Open des Pays-Bas. Il avait également été en demi-finale de la Coupe du Monde en 2006.