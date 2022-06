Du changement en D1B: Waasland-Beveren reprend l’appellation SK Beveren à partir de la saison 2022-2023

Les dirigeants de Waasland-Beveren ont conclu lundi soir un accord avec le KSK Beveren, club créé par des supporters après la faillite du SK Beveren, pour une collaboration entre les deux entités. « Outre la coopération, l’accord contient un règlement définitif, d’une part, sur le matricule 2300 et, d’autre part, sur les droits relatifs à l’utilisation du nom et du logo de (K)SK Beveren », peut-on lire dans le communiqué.

Les deux clubs se sont également engagés à un rapprochement pendant, au moins, les cinq prochaines années avec le but de former un jour un seul et même club sous le matricule 2300 avec les anciennes couleurs et le logo du SK Beveren.