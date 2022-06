Rudi Cossey est très proche du Sporting de Charleroi

Comme révélé par nos confrères de La Dernière Heure, le Sporting de Charleroi va normalement recruter Rudi Cossey très prochainement. Il a déjà travaillé avec Edward Still à Bruges et à l’Antwerp et il bénéficie d’une grande expérience. En outre, il sait ce que gagner des trophées signifie, ce qui a parfois manqué à Charleroi ces dernières années dans les moments importants. Si numériquement, l’homme de 60 ans sera chargé de remplacer Samba Diawara, en route vers Anderlecht, dans le staff sportif, son rôle devrait toutefois différer de celui de l’ancien Tubizien et Dogue.

Les discussions entre les deux parties ont été entamées il y a un certain temps déjà et tout devrait s’accélérer sur le plan administratif alors que Pierre-Yves Hendrickx revient de congé après une première semaine de coupure depuis longtemps.