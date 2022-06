Quand l’humain joue avec le feu

Les dinos sont de retour pour un (ultime) Jurassic World débarquant 32 ans après le premier épisode de Jurassic Park réalisé par Steven Spielberg. À l’époque de celui-ci, l’histoire semblait aussi fascinante qu’irréalisable. Aujourd’hui, si on est encore très loin, scientifiquement, de pouvoir faire renaître des races disparues depuis des millions d’années, les avancées de la science laissent penser que cela pourrait bien être un jour possible. Pour quoi faire ? Avec quel résultat ? C’est la question que pose les films de cette saga mettant en évidence le génie de l’être humain tout autant que son inconséquence, son incapacité à s’arrêter quand il en est encore temps. C’est depuis toujours un des thèmes de la science-fiction, en littérature comme au cinéma : une découverte scientifique destinée à améliorer la vie des hommes ou simplement à ouvrir de nouveaux horizons, se transforme par la bêtise, l’avidité et la soif de pouvoir de quelques-uns en une machine de destruction planétaire. Et bien que la fiction nous alerte depuis longtemps, la réalité ressemble de plus en plus à ce triste scénario.