«Lettre de la City»: L’Angleterre n’est plus que nostalgie de l’empire

La polémique ne serait qu’une anecdote frivole si elle n’illustrait pas une vérité dérangeante pour Boris Johnson : les retombées favorables du Brexit ne se sont pas concrétisées. Dans ces conditions, le Premier ministre ne peut que glorifier la grandeur passée d’une nation ramenée au rang ordinaire de puissance moyenne. C’est pourquoi, le magicien du 10 Downing Street a fait sortir de son chapeau le rétablissement des mesures impériales.

Pour le chef du gouvernement, la cause est entendue. La décimalisation accomplie sans difficultés majeures dans les années 60-70 contrevient au libre choix qui doit régner en démocratie. Et dans ce contexte, le largage des amarres avec l’Union européenne est l’occasion rêvée de rétablir l’ancien système de mesures fondé sur l’once (28,35 g), la livre (454 g), le pouce (2,54 cm) et le pied (30,48 cm).